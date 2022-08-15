Kasımpaşa Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Geçtğimiz hafta Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalan Sarı-Lacivertliler zorlu deplasmanda kazanarak ilk üç puanını almak isterken rakip Kasımpaşa ise 4-0'lık Başakşehir mağlubiyetini unutturmak istiyor. Maça saatler kala futbol severler Kasımpaşa Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri..

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KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

KASIMPAŞA 0-0 FENERBAHÇE

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, Bahoken

Fenerbahçe: Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.45'te Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Bein Spoerts HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Jesus, ligdeki 2. maçına çıkacak

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki 2. maçına çıkacak.

İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus, Kasımpaşa önünde galibiyet arayacak.

Jesus'un, sakatlandığı için Avrupa maçlarında ismini UEFA listesine yazdırmadığı ve iyileşerek takımla birlikte çalışmaya başlayan Mert Hakan Yandaş'a bu lig maçında görev vermesi bekleniyor.

Sakatlıkları devam ettiği için son idmanlarda bireysel çalıştıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile Berisha'nın durumu da henüz netlik kazanmadı.