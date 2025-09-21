Kasımpaşa - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında heyecan İstanbul'da yaşanıyor. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Hafta içi oynanan erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, puan kaybını telafi ederek yeniden şampiyonluk yarışında avantaj yakalamak istiyor.

Kasımpaşa 0 - 0 Fenerbahçe

1'İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.

Kasımpaşa - Fenerbahçe ilk 11'ler

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali, Ben Ouanes, Gueye

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can, Asensio, Kerem, Talisca

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alıyor. Kasımpaşa ile oynanacak ligin 6. haftasında hata yapmadan puan farkını kapatmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü ile galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Kanarya'da yeni transferlerin nasıl performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 45. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 111 gol gönderirken, Kasımpaşa da 39 kez gol sevinci yaşadı. İki takım geçtiğimi sezon 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN KASIMPAŞA'YA ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 10'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 12 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 21 Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.