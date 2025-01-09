Kasımpaşa - Fenerbahçe / Canlı

Ziraat Türkiye Kupası B grubunda Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi kupaya katılma kararı alan sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor.

Kasımpaşa 0 - 1 Fenerbahçe

2'GOL! En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Cenk içeri ortaladı. Kale önünde En-Nesyri'nin vuruşunda top ağlara gitti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Kasımpaşa - Fenerbahçe ilk 11'ler

Kasımpaşa: Ali Emre, Adnan, Yaman, Sarp, Yusuf, Sinan, Taylan Utku, Emirhan, Berkay, Yunus Emre, Beraat Doğan.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Çağlar, Yusuf, Mert Müldür, Bartuğ, Szymanski, İrfan Can, Kostic, Cenk, En Nesyri.

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelen Youssef En-Nesyri, ligde oynadığı son 3 maçı da boş geçmedi. Başakşehir maçında 2, Eyüpspor maçında 1 gol kaydeden Faslı yıldız, ligin 18. haftasında oynanan Hatayspor maçında da 2 gol atan isim oldu. Fenerbahçe'nin oynadığı son 3 maçta 6 golün 5'ini kaydeden 27 yaşındaki Youssef En-Nesyri'nin Ziraat Türkiye Kupası grup maçına da ilk 11'de başlıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Kupaya katılma kararı alan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek'in tedavilerine devam ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında kazanan taraf olmak isteyen sarı-lacivertliler, lig maçı öncesi moral arıyor.

OĞUZ AYDIN'DAN SEVİNDİREN HABER

Sakat oyuncuların tedavilerine devam edildiği Fenerbahçe'de, Oğuz Aydın'dan sevindiren haber geldi. Tedavisine devam edildiği için Hatayspor maçı kadrosuna alınmayan genç oyuncu, antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun son haftalarda daha fazla şans verdiği Oğuz Aydın Kasımpaşa maçında kadroda yer almadı.

Hatayspor maçında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin Kasımpaşa maçında da kadroda yer almadı.

KASIMPAŞA KAYBETMEK İSTEMİYOR

Sami Uğurlu'nun ardından yola Hakan Keleş ile devam eden Kasımpaşa, son 6 maçını da kaybetmedi. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan ev sahibi takım, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek gruplara katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almayı hedefleyen Kasımpaşa, taraftarı önünde hata yapmak istemiy

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA İKİNCİ RANDEVU

Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Kupa maçlarında ikinci defa kozlarını paylaşacak ekipler, 2020-2021 sezonunda bir kez daha mücadele etmişti. Son 16 turunda eşleşen iki takımın maçında, sarı-lacivertliler 1-0'lık galibiyetle mücadeleden ayrılmıştı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası maç programı şöyle:

GRUP MAÇLARI

Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025

Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025

Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

FİNALLER

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025

or.