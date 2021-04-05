Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası olay sözler: Halil Umut Meler operasyona gelmiş
Süper Lig'i 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 1-0'lık sonuçla yenik ayrıldı. Spor yazarları, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Süper Lig'i 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 1-0'lık sonuçla yenik ayrıldı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü, ceza sahası dışından güzel bir vuruşla 19. dakikada Aytaç Kara attı. Bu sonucun ardından lider Beşiktaş, 64 puan kaldı. Kasımpaşa ise 34 puanla 14. sıraya yükseldi.
Sinan Engin: Halil Umut Meler operasyona gelmiş. Eğer adamsanız Halil Umut Meler'i bu hafta da Beşiktaş maçına verin! Beşiktaş kötüydü. Bu ayrı. Ancak rakip yarım saat 10 kişi oynayacaktı.
Nihat Kahveci: Larin iyi golcü ama onunla oyun kaliteni yükseltemiyorsun. Aboubakar'la oyun kalitesi yükseliyor, çünkü o büyük golcü. İkisinin arasındaki fark bu. Beşiktaş bugün lider, en büyük etkenlerden biri Aboubakar'ın oyun kalitesi. Fenerbahçe'yi neden eleştiriyoruz, o tarz bir oyuncusu yok. O Fenerbahçe de bugün kazansa lig ikincisi olacak.
Erman Toroğlu: Halil Umut Meler, Fenerbahçe maçını da, bu maçı da iyi idare etti. Serdar Tatlı'nın yaptığı bir ilk ama bundan sonra da yapması lazım, bence doğru yaptı.