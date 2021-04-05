Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası olay sözler: Halil Umut Meler operasyona gelmiş

Nihat Kahveci: Larin iyi golcü ama onunla oyun kaliteni yükseltemiyorsun. Aboubakar'la oyun kalitesi yükseliyor, çünkü o büyük golcü. İkisinin arasındaki fark bu. Beşiktaş bugün lider, en büyük etkenlerden biri Aboubakar'ın oyun kalitesi. Fenerbahçe'yi neden eleştiriyoruz, o tarz bir oyuncusu yok. O Fenerbahçe de bugün kazansa lig ikincisi olacak.