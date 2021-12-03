Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Kartal, yeni bir başlangıç için şansını deniyor. Küme düşme hattındaki Paşa ise 3 puan alıp rahat bir nefes almak istiyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak ve müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.
6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 20 puan toplayan Kartal, haftaya 10. sırada girdi. 10 puanlı Kasımpaşa ise küme düşme hattında.
Kasımpaşa - Beşiktaş
Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Sakıb, Yusuf, Doğucan, Hajradinovic, Varga, Umut, Jorgensen
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Umut, Josef, Oğuzhan, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi