Kasımpaşa Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 32. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. 3 puan farkla zirvede bulunan Kartal, galibiyeti cebine koyup yerini korumayı hedefliyor. 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise Beşiktaş karşısında sürpriz peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 32. hafta maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde son olarak Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Kartal, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Milli maç arasında teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran ve Şenol Can'ı takımın başına getiren Paşa ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa: 0 - 0 :Beşiktaş

(İlk yarı oynanıyor)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Derrick Luckassen, Dusko Tosic, Oussama Haddadi, Loret Sadiku, Aytaç Kara, Gilbert Koomson, Kevin Varga, Haris Hajradinovic, Isaac Thelin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Valentin Rosier, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin