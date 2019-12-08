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Kasımpaşa Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yla karşı karşıya geliyor. Son haftalarda üst üste maçlar kazanan Beşiktaş, bu çıkışını Kasımpaşa deplasmanında sürdürmek istiyor. Kasımpaşa ise Tayfur Havutçu yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanma peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Bu sezon Sivasspor ile Süper Lig'de beş maçlık galibiyet serisi yakalayan iki takımdan biri olan Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında da serisini sürdürmeye çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Beşiktaş'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen (3G 1B) lacivert-beyazlılar da, Tayfur Havutçu yönetimindeki ilk sınavında üç maçlık mağlubiyet serisini noktalamak istiyor. Kasımpaşa ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (3G 1B), tek yenilgisini geçen sezon bu deplasmanda aldı (1-4).

Kasımpaşa: 0 - 0 :Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakem: Arda Kardeşler
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita
Teknik direktör: Tayfur Havutçu

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak
​Teknik direktör: Abdullah Avcı

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