Kasımpaşa - Beşiktaş / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Hafta içinde oynanan erteleme maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu galibiyetle moral bulurken zirve yarışında Galatasaray ile puan farkını 9'a indirdi. Kara Kartal, zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa 0 - 1 Beşiktaş

20'El Bilal yeniden sahaya döndü.

18'El Bilal Toure top kasığına geldiği için izin isteyip soyunma odasına gitti.

16'Beşiktaş'ta El Bilal Toure soyunma odasına koşarak gitti. Beşiktaş şu anda sahada 10 kişi.

12'Cengiz'in pasında ceza sahasında topla buluşan Abraham'ın şutunda top kaleciden sekti. Boş kaleye yönelen topu son anda savunma uzaklaştırdı.

9'Cafu'nun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta Emirhan'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

5'GOL! Beşiktaş, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti. El Bilal'in pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Cerny içeri yerden ortaladı. Arka direkte Cengiz yaptıpı vuruşta dar açıdan topu ağlarla buluşturdu.

1'İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Kasımpaşa - Beşiktaş ilk 11'ler

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Espinoza, Winck, Frimpong, Baldursson, Cafu, Diabate, Fall, Kubilay

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Toure, Abraham

KARA KARTAL'DA HEDEF 3 PUAN

Siyah-beyazlı takım zorlu müsabakada tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Şampiyonluk yarışı içinde var olmak isteyen Kartal, rakibini yenerek hem seri başlatmak hem de 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi öz güven kazanmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın talebeleri ile yaptığı maç toplantısında Kasımpaşa deplasmanından 3 puan çıkarmak zorunda olduklarını vurguladı.

KASIMPAŞA İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 45. RANDEVU

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'de bugüne dek 44 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 9 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 9 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, Kasımpaşa 53 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

TAMMY ABRAHAM DIŞ SAHAYI SEVİYOR

Beşiktaş'ın forvetteki gol umudu Tammy Abraham deplasmanda attığı gollerle dikkat çekiyor. İngiliz golcü Süper Lig'deki 4 golünün 3'ünü rakip sahada (Kayserispor, Galatasaray, Konyaspor) kaydetti.