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Kasımpaşa - Beşiktaş / CANLI

Kasımpaşa - Beşiktaş / CANLI

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Ligde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek, ezeli rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattıran Kara Kartal, Türkiye Kupası çeyrek final maçında ise Göztepe'ye 3-1 kaybederek elendi. Beklenmedik vedanın ardından tamamen lige odaklanan siyah-beyazlılar, Reeder Samsunspor'un kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. 

Kasımpaşa 1 - 0 Beşiktaş

14'GOL! Ben Ouanes, topu ağlara gönderdi. Ceza sahasına atılan pasta sol çaprazdan topla buluşan Ben Ounes, gelişine vurdu. Paulista'ya çarpan top, Mert Günok'un bacaklarının arasından ağlara gitti. Kasımpaşa, bu golle 1-0 öne geçti.

7'Savunmanın arkasına atılan ara pasla Fall, karşı karşıya kaldı. Kaleci Mert'ten sıyrılan Fall, topu boş ağlara gönderdi ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

3'Sağ kanattan hızlı çıkan Beşiktaş'ta Rafa Silva topla ceza sahasına girdi. Gerilerden yetişen Yasin, son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.

1'Maç Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Kasımpaşa: Andreas, Kamil, Opoku, Yasin, Jhon, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Kevin, Can Keleş, Fall.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Mario, Muçi, Immobile.

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