Kasımpaşa, 3 puanı son dakikada kurtardıs

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik sonuçla mağlup etti.
Konuk ekip 35. dakikada Habib Gueye ile öne geçti. Mücadelenin 2. yarısında baskısını artıran ev sahibi ekip 60. dakikada Giannis Papanikolaou ile skoru dengeledi. Karşılaşmada son sözü 90+3 Mortadha Ben Ouanes söyledi.
Kasımpaşa puanını 8 yaparken Çaykur Rizespor 5 puanda kaldı.