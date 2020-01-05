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Kasım Süleymani'nin kızı: İntikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum

ABD'nin düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, "Babam için intikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum" diye konuştu.

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, "Sonuna kadar intikam arayacağız" ifadelerini kullandı.

Trump'a seslendi

Lübnan'dan Hizbullah'a bağlı yayın yapan Al-Manar TV kanalına konuşan Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, "Babama rakip olamazsın, bu yüzden onu füzelerle hedefledin. Öyle olsaydın, onunla yüzleşebilirdin" ifadeleriyle Trump'a tepki gösterdi.

"Babamın intikamını alacağından eminim"

"Babamın şehitliği bizi asla kırmayacak ve sonuna kadar intikam arayacağız." diyen Zeynep Süleymani, "Babam için intikam alacağından emin olduğum Hasan Nasrallah'ı selamlıyorum" dedi.

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