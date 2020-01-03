Kasım Süleymani neden öldürüldü?

Kudüs Gücü, İran-Irak Savaşı sırasında özel bir birim olarak kuruldu.

Savaş sırasında ve sonrasında Saddam Hüseyin'le savaşan Kürtlere destek sağladı.

1982'de Lübnan'a bir Kudüs birimi konuşlandırıldı ve burada Hizbullah'ın oluşumuna yardım etti.

Birim, operasyonlarını komşu Afganistan’a kadar genişletti.

Daha sonra Ahmed Şah Mesud'un Taliban'a karşı Kuzey İttifakını finanse etmeye ve desteklemeye başladı.

Ancak son yıllarda Kudüs Gücü'nün Taliban isyancılarına NATO destekli Karzai yönetimine karşı yardım ettiği ve yol gösterdiği iddia ediliyor.

Mısırlı Al-Ahram gazetesine göre, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad 1980'lerin sonlarında Irak yakınlarındaki Ramazan garnizonunda konuşlanırken Kudüs Gücünü finanse etti.

Ocak 2010'da, Washington Yakın Doğu Politikası Enstitüsü'ne göre, Kudüs Gücü'nün misyonu genişletildi...

Ayrıca Hizbullah ile birlikte sadece ABD ve İsrail'i değil, diğer Batı organlarını da hedef alan yeni bir saldırı kampanyası başlatıldı.



2020 yılının ilk günlerinde, Kudüs komutanı Tümgeneral Süleymani, Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınındaki askeri bir tesiste hava saldırısında öldürüldü.

Özetle neler olmuştu...

ABD askeri gücü, Bağdat'ta İran'ın seçkin Kudüs askeri gücünün lideri ve İran’ın en güçlü isimlerden biri olan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi için bir hava saldırısı düzenledi.

Pentagon, Başkan Trump'ın "ABD personelini korumak için kararlı savunma eylemi" düzenlediğini, Süleymani’yi Irak'ta ve bölgedeki Amerikan diplomatlarına ve servis üyelerine saldırmak için aktif olarak planlar geliştirmekle suçladığını söyledi.



Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Süleymani’nin "Amerikan yaşamına yönelik yakın tehditlere yanıt olarak" öldürüldüğünü söyledi.

Savunma Bakanlığı, Süleymani’yi yüzlerce Amerikalının ölümüyle suçladı ve 27 Aralık'ta bir Amerikan savunma yüklenicisini öldüren biri de dahil olmak üzere Irak'taki koalisyon üslerine yönelik son saldırıların arkasında olduğunu söyledi.



Operasyon sonucu, İran'dan "ezici bir intikam" alma sesleri yükseldi..

Senatörler operasyondan dolayı aralarında bölündü..

Cumhuriyetçiler Başkan Trump'ın eylemini alkışlarken, Demokratlar operasyonun olası yansımalarından dolayı uyardılar...

Dışişleri Bakanlığı Irak'taki Amerikalılara ülkeyi hemen terk etmelerini söyledi.

Bölgedeki ABD birlikleri yüksek alarma geçti.

Tahran'da binlerce kişi Süleymani’nin öldürülmesini kınadı...

Cuma namazından sonra binlerce kişi İran'ın başkentinde sokaklara çıktı...