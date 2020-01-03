Kasım Süleymani kimdir İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı

ABD'nin füze saldırısıyla Bağdat Havalimanı'nda öldürülen Kasım Süleymani, İran'ın sembol isimlerinden birisi olarak biliniyor. Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a kadar hissedilen bu etkinin arkasında ise İran-Irak savaşından bu yana ülkesinin bölge politikalarını belirleyen bir isimdi. Çoğu İranlının gözüyle Süleymani, "İran’ın sevgili evladı, yaşayan efsanesiydi."