Kasım Süleymani kimdir İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Bağdat Havalimanı'nda ABD'nin füze saldırısıyla öldürüldü. Şoke eden olay sonrası herkes Kasım Süleymani'yi merak ettti. Peki kimdir bu Süleymani? Ayrıntılar haberimizde.
ABD'nin füze saldırısıyla Bağdat Havalimanı'nda öldürülen Kasım Süleymani, İran'ın sembol isimlerinden birisi olarak biliniyor. Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a kadar hissedilen bu etkinin arkasında ise İran-Irak savaşından bu yana ülkesinin bölge politikalarını belirleyen bir isimdi. Çoğu İranlının gözüyle Süleymani, "İran’ın sevgili evladı, yaşayan efsanesiydi."
İran'ın politikasını sahada şekillendiriyordu
Kudüs Gücü, 1979’daki İran devriminden sonra devrimi İran dışına ihraç etmek amacıyla kurulan Devrim Muhafızları’nın bünyesindeki en seçkin birimdi. İran’ın Irak’taki her türlü politikasını formüle eden ve hayata geçiren kişiydi.
Şimdi İran'ın lideri olan Ali Hamaney, İran-Irak Savaşı'nda cephedeyken. Sağında Süleymani, solunda ise dönemin Devrim Muhafızları Komutanı Rızai
Doğrudan Hamaney'e bağlı
Kasım Süleymani arada hiçbir kişi ya da birim olmadan, doğrudan doğruya İran devlet örgütlenmesinin en tepesinde bulunan dini lider Hamaney’e bağlıydı.