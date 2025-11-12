Kasım indiriminde bu tuzaklara düşmeyin! Paranız cebinizde kalsın

-Karşımızda güçlü bir sistem var. Bizi ihtiyacımız olmayan şeyleri almaya ve indirim dönemlerini hatırlatarak hayatımızın bir parçası haline getiren sisteme karşı çok akıllı davranmalıyız. İndirim yapan firmaların kendi siteleri var. O sitelerde ürünlerle ilgili fiyatlandırmalar var. Eğer bir ürün ihtiyacımızsa orada belirlemek ve o ürün daha ileriki bir dönemde indirime girdiğinde bize bilgi geliyor. Mantıklı olan ihtiyacımız olan bir ürünü indirim döneminde almak. Sezon sonunda almak en mantıklısı. Firmalar sürekli fiyat değiştiriyorlar. Daha çok kâr etmek adına indirim günlerini çıkarttılar ve daha çok kâr ediyorlar.