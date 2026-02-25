Kasım Garipoğlu'nun yalısının temizlikçisi her şeyi itiraf etti! Partilere katılan ünlüleri tek tek saydı

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, işte ifadesinin tamamı: "Uyuşturucu testimin pozitif çıktığını öğrendim. İlk ifademde de kokain kullandığımı söylemiştim. Cezaevinde olduğum sürece bunun pişmanlığı içerisindeyim, bir daha uyuşturucu madde kullanmayacağım. Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3,5 yıl çalıştım, buranın temizlik işlerini yapıyordum.