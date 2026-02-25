Kasım Garipoğlu'nun yalısının temizlikçisi her şeyi itiraf etti! Partilere katılan ünlüleri tek tek saydı
İş insanı Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlendiği öne sürülen uyuşturucu partileri Türkiye gündeminde geniş yer tutmuştu. Yaklaşık 3,5 yıl boyunca Garipoğlu'nun yalısında temizlik görevlisi olarak çalışan Yağmur Uçkun ek ifade verdi. Uçkun partilere kimlerin katıldığını anlattı. İşte detaylar...
Ünlülere yönelik uyuştuırucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Yalısında uyuşturucu partileri düzenlediği ortaya çıkan iş insanı ve Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu’nun yalısının temizlikçisi Yağmur Uçkun ek ifade verdi.
Uçkun, verdiği ifadede partilere Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığı birçok davetlinin katıldığını itiraf etti. (Şevval Şahin fotoğrafta)
Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, işte ifadesinin tamamı: "Uyuşturucu testimin pozitif çıktığını öğrendim. İlk ifademde de kokain kullandığımı söylemiştim. Cezaevinde olduğum sürece bunun pişmanlığı içerisindeyim, bir daha uyuşturucu madde kullanmayacağım. Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3,5 yıl çalıştım, buranın temizlik işlerini yapıyordum.
"Parti olduğu gün yalıya girmemiz yasaktı"
Benim görevim gün içerisinde yalının temizlenmesi ve tertip düzenin sağlanmasıydı. Parti olduğu gün bizim yalıya girmemiz yasaktı, parti sonrasında temizliğimi yapardım. (Deren- Derin Talu fotoğrafta)