Kasım ayı fiyatları açıklandı! İşte en ucuz sıfır otomobiller
Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş sürüyor. Otomobil markaları da Kasım ayıyla birlikte fiyatlarında güncellemelere gitti. En uygun fiyatlı otomobil yine yerli malı üretim oldu.
Otomobil markaları fiyatlarında değişikliğe gitti. Döviz kurlarındaki yükselişle birlikte sıfır otomobil fiyatları da arttı. Yerli üretim yapan bazı markalar ise Kasım ayında fiyatlarını sabit tutma kararı aldı.
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle üretimlerini bir süre durduran fabrikalar yeni taleplere yetişmekte zorlanıyor. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor.
İşte fiyatlar...
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Volkswagen Polo 176 bin 800 lira
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BMW 118i 421 bin 400 lira
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