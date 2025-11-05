Kasıktaki şişlik ve ağrıyı ciddiye alın! Kasık fıtığı belirtileri ve tedavi yöntemleri neler?

Kasıkta şişlik ve ağrı hissediyorsanız dikkat! Medipol Sağlık Grubu’ndan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, kasık fıtığının belirtilerine karşı uyarılarda bulunarak, fıtığın zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini belirtti.

Kasık fıtığı, çoğu zaman küçük şişlik ve hafif ağrı ile kendini gösterse de zamanında fark edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Medipol Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, kasık fıtığının nedenlerini, belirtilerini ve tedavi seçeneklerini anlattı. Prof. Dr. Yılmaz, fıtığın özellikle erkeklerde sık görüldüğünü ve yalnızca cerrahi müdahale ile tedavi edilebildiğini vurguladı.

BU BELİRTİLER KASIK FITIĞININ HABERCİSİ

Kasık fıtığının karın zarının yırtılması sonucu karın içi dokuların dışarıya balonlaşmasıyla belirti verdiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Hastalığın temel nedeni kasık bölgesindeki zayıflıktır. Erkeklerde anne karnında yumurtalıkların karın içinden torbaya doğru inmesi sırasında bu bölgede zayıflık oluşur ve ileride fıtığa yol açabilir. Doğuştan da görülebilir. Her yaş grubunda olabilir, ancak özellikle erkeklerde ve ileri yaşlarda daha sık görülür” dedi.

FITIK NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Öksürük, kronik kabızlık, akciğer veya prostat sorunları ve karın içi basıncını artıran ağır kaldırma fıtığı tetikleyebildiğini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, “Her ağır kaldıran fıtık olmaz. Bazen zayıf bölgeye bardağı taşıran son damla gibi etki eder. Fıtığın tanısı çoğunlukla muayene ile konulur, ultrason her zaman şart değildir. Ağrı yürürken artabilir, şişlik ise hasta yattığında kaybolabilir. Kasıkta şişlik ve ağrı en sık görülen belirtilerdir. Şiddetli ve devam eden ağrı fıtığın boğulması anlamına gelebilir. Boğulma, bağırsak veya başka organların sıkışması demektir ve hayati tehdit oluşturabilir. Böyle durumlarda derhal hastaneye başvurulmalıdır” uyarısında bulundu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Fıtık tedavisinin tek yolunun cerrahi olduğunu, ameliyatta kapalı ve açık yöntemlerin kullanılabildiğini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, “Tek taraflı fıtıklarda açık yöntem idealdir. İki taraflı veya nüks fıtıklarda kapalı yöntem daha avantajlıdır. Yeni ‘yamalı yöntemlerle’ nüks oranı sıfırlanmıştır ve hastalar sorunsuz iyileşir. Bizim hastanemizde her iki yöntemi de başarıyla uyguluyoruz” şeklinde konuştu.