Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla bugün (12 Eylül) feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi.

3 TUTUKLAMA 6 ADLİ KONTROL TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında bir muhabir, bir kameraman ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden gazeteci Selahattin Günday'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Kameraman İdris Tiftikçi'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı uygulanması talebiyle, 3 şüpheli ise yalnızca yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

FETÖ İZİ OLAN DOSYA TOZLU RAFLARDAN İNDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Olayla ilgili 2012 yılında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştı.

Yeni soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 10'u gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlenmişti. Gözaltındaki 10 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 9 şüpheli adli işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında ise biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.