Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 1 tutuklama talebi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 2. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 1 tutuklama talebi
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:

Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri tutuklama, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ

Gözaltı listesinde yer alan isimler ise şunlar:

- Turgay Tamer (Doktor),

- İdris Tiftikci (Kameraman),

- Selahattin Günday (Muhabir),

- Ahmet Göksel Erdoğan (Ambulans Şoförü),

- Mahmut Arslan (Ambulans Şoförü),

- Özlem Uslu Öz (ATT Personeli),

- Emre Atmaca (ATT Personeli),

- Tuba Koç (ATT Personeli),

- Nesrin Kaya Altınova (ATT Personeli)

Kaşif Kozinoğlu