Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 1 tutuklama talebi
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 2. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı.
1 TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri tutuklama, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla adliyeye sevk edildi.
GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ
Gözaltı listesinde yer alan isimler ise şunlar:
- Turgay Tamer (Doktor),
- İdris Tiftikci (Kameraman),
- Selahattin Günday (Muhabir),
- Ahmet Göksel Erdoğan (Ambulans Şoförü),
- Mahmut Arslan (Ambulans Şoförü),
- Özlem Uslu Öz (ATT Personeli),
- Emre Atmaca (ATT Personeli),
- Tuba Koç (ATT Personeli),
- Nesrin Kaya Altınova (ATT Personeli)