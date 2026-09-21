Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski gazeteci Osman Arslan hakkında tutuklama kararı verildi. Arslan ile birlikte adliyeye sevk edilen dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
ESKİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkındaki işlemler tamamlandı.
Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı.
AMBULANS ŞÖFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI
Şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba'nın, mevcut delil durumu gözetilerek jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Diğer 3 şüpheli ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılık tarafından tutuklanması talep edilen eski gazeteci Osman Arslan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Casusluk' ve 'Örgüte üye olma' suçlarından tutuklandı.
Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.