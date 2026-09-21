Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski gazeteci Osman Arslan hakkında tutuklama kararı verildi. Arslan ile birlikte adliyeye sevk edilen dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında ise adli kontrol kararı verildi.