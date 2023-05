Kasetle Siyaset Dizaynına Sonuna Kadar Karşı Durmalıyız

Siyasete ahlaksız müdahale tartışmaları yeniden alevlendi.. Önce Kılıçdaroğlu'nun "deep web" uyarısı, ardından Kılıçdaroğlu'na yakın medyada başlayan "yapay zekayla her türlü fake üretim yapılabilir" türü yayınlar ve şimdi de köpürtülen sosyal medya mesajları.. En son söylenecek sözü en başta söyleyeyim.. Hani diyor ya birileri; "bazı görüntülere hemen atlamayın fake video olabilir, dikkatli olun" diye.. Ben biraz daha ileri götüreceğim bunu. Değil fake gerçek bile olsa ulusal güvenliği ilgilendirmeyen vatana ihanet sayılmayacak hiç bir görüntü ya da ses kaydının üstüne atlamayın.

Özellikle, özel hayata dair hiç bir bilgi, görüntü, ses, eski eşin iddiaları, yeni sevgilinin ifşaatları her neyse.. Hiç bir kıymeti yoktur. Görünce başınızı çevirin, duyunca kulaklarınızı tıkayın.. Bu kadar net... Allah insanoğluna akıl fikir vermiş. Cezasını kendi kesmek üzere günahlardan da uzak durmasını emretmiş.. Bundan sonrası kul ile Allah arasındadır.. Çok çok bir de aile bireylerini ilgilendirir..

Şimdi bir 'kaset' tartışmasıdır gidiyor. Artık herkesçe malum ki, kaset işi tam bir yabancı gizli servis operasyonudur. Hele ki kasete konu mizansen önceden kurgulanmışsa orada kesinlikle CIA parmağı var demektir. Bunu biz daha önce FETÖ'de gördük değil mi?.. Adnan Oktar örgütünde de.. Bu iki örgütün ortak noktası her ikisinin de kökünün dışarıda olması.. Biri İsrail'e biri de doğrudan ABD'ye bağlı.. Ve her ikisi de; emniyette, yargıda, orduda, çeşitli bakanlıklarda kumpaslar kurup tuzaklar kurup insanların hayatlarını kaydırdı.. Kiminin terfisine mani oldu kiminin iş hayatını ya da politik kariyerini bitirdi kimini intihara sürükledi.. Bunlar bildiklerimiz.. Belki de bilmediklerimiz de vardır.. Hangi ülke hangi nedenle birine tuzak kurup kasetle şantaj yapar ki?.. Belki de atılması sakıncalı bir imza için .. Kim bilir?..

Bizim böyle durumlarda omurgalı durup kasetli tertplerin dimdik karşısında pozisyon almamız kaçınılmaz... Kim için olursa olsun. Hangi sonuca varırsa varsın.. Bugün, siyasi rakiplerinden birisi yarış dışı kalacak diye ahlaksız bir tertibe alkış tutarsan yarın aynı tuzak sana da kurulduğunda yalnız kalırsın.. Öyle bir coğrafyadayız ki yabancı servisler adeta cirit atıyor Anadolu'da.. Ve öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bugünden yarına hiç bir şeyin garantisi yok. Bugün muteber olanın yarın bir iftiraya kurban gitmeyeceğini kim bilebilir?..

CHP'li, AK Partili, MHP'li, Memleket Parti'li kim varsa.. Herkes bulunduğu pozisyondan bir adım geri atsın. Siyaseti millet iradesi dışı aktörlerin dizayn etmesine izin vermeyin. Vatandaş hür iradesiyle kime oy vermek istiyorsa ona oy versin. Batılı siyasetçilere Amerikan ekonomi/politika dergilerine, NeoCon'ların televizyonlarına falan baksanıza. Oturmuş bu ülkeye lider seçiyorlar.. Bu şartlarda sızacak bir kasetin ya da bir gizli kalması gereken belgenin maksatlı olduğuna daha fazla kanıt gerekir mi?...