Kaşarlı domates kızartması nasıl yapılır?
Kekiğin muazzam lezzetini domatese karıştırın ve sofralarınızı bu pratik atıştırmalıkla süsleyin.İşte kaşarlı domates kızartmasının tarifi ve malzemeleri....
Malzemeler
3 adet domates
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tereyağ
1 tatlı kasığı sıvı yağ
1 er tutam tuz, pulbiber, kekik
Kaşar peynir ( rendelenmiş)
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Yapılışı
Domatesleri yıkayarak ince olmayacak şekilde dilimleyelim.
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Tavaya tereyağ sıvı yağ ve sarımsağı alıp eriyince domatesleri ekleyelim.Üzerlerine tuz serpelim.
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1 dakika kadar sonra diğer baharatları ekleyerek altını kısıp alt üst yapalım. Domatesler yumuşamış olacakları için dikkatli olalım.
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