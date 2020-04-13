Kas ağrısını geçirmek için evde ne yapılabilir?

Çoğu kas ağrısı genellikle birkaç gün içinde kaybolabilir fakat bazı kas ağrıları aylarca geçmeyebilir. Kas ağrısı boyun, sırt, bacaklar ve elleriniz de dahil olmak üzere vücudunuzun hemen hemen her yerinde gelişebilen bir ağrı türüdür. Kas ağrısının en sık nedenleri; Gerginlik, stres, aşırı kullanım, küçük yaralanmalardır.Ağrının bu türü genellikle lokalize olmuştur ve tüm vücudunuzun bölümlerini etkileyen ya da sadece bir veya birkaç kası etkileyecek şekilde olabilir.