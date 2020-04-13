Kas ağrısını geçirmek için evde ne yapılabilir?
Birçok kişide çeşitli nedenlerden ötürü kas ağrısı şikayetleri olabilmektedir. Bu ağrılar hissedildiği yoğunlukları itibariyle farklılık gösterebilir. Bazıları sürekli iken bazıları dönem dönem ortaya çıkabilmektedir.
Kas ağrısı sıklıkla yeri tam olarak tespit edilemeyen şiddeti az ve yüzeysel bir ağrıdır. Tek bir alanda görülen kas ağrılarının dışında, bütün vücudu etkisi altına alan kas ağrıları da vardır.
Çoğu kas ağrısı genellikle birkaç gün içinde kaybolabilir fakat bazı kas ağrıları aylarca geçmeyebilir. Kas ağrısı boyun, sırt, bacaklar ve elleriniz de dahil olmak üzere vücudunuzun hemen hemen her yerinde gelişebilen bir ağrı türüdür. Kas ağrısının en sık nedenleri; Gerginlik, stres, aşırı kullanım, küçük yaralanmalardır.Ağrının bu türü genellikle lokalize olmuştur ve tüm vücudunuzun bölümlerini etkileyen ya da sadece bir veya birkaç kası etkileyecek şekilde olabilir.
Kas ağrısı için evde yapılabilecekler
Küçük yaralanmalar, stres veya egzersizden kaynaklanan kas ağrıları genellikle evde uygulanabilecek tedaviler ile giderilebilir. Ağır yaralanma veya sistemik hastalık nedeni ile oluşan kas ağrıları ise genellikle ciddidir ve tıbbi bakım gerektirir.
Ağrıyan kasın şişliğini almak ve ağrının şiddetini azaltmak için kullanabileceğiniz ilk yöntem soğuk komprestir. Soğuk kompres torbası hazırlamak için küçük bir torbaya 6-7 tane buz koyun, havasını iyice aldıktan sonra torbanın ağzını bağlayın ve kasın üzerine koyun. Fazla bastırmayın ve 20 dakika kadar bekletin.