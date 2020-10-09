Kartpostalla hayatı değişti! Ülkesi Rusya'ya gitmiyor 10 yıldır Türkiye'yi geziyor
Rus gezgin Anjelika Shcherbakova, babasının 6 yaşındayken kendisine hediye ettiği İstanbul kartpostallarıyla tanıştığı ve yıllarca hayalini kurduğu İstanbul'a yerleşip hayatını değiştirdi.
Rus gezgin Anjelika Shcherbakova, babasının 6 yaşındayken kendisine hediye ettiği İstanbul kartpostallarıyla tanıştığı ve yıllarca hayalini kurduğu İstanbul'a yerleşerek, 10 yıldır Türkiye'yi ve Türk dizi setlerini adım adım geziyor, Rusça konuşulan coğrafyalara tanıtıyor.
Rusya'nın Voronyej şehrinde doğan Shcherbakova, Türkiye-Rusya arasında ticaret yapan babasının 1992'de getirdiği bir kartpostalla "çocukluk aşkım" dediği İstanbul'da yaşama hayali kurmaya başladı.
2010'da geldi: Shcherbakova, liseyi bitirdikten sonra ekonomi alalında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Üniversite yıllarında ilk defa İstanbul'a gelen ve ilk günlerini "büyülü günler" olarak nitelendiren Shcherbakova, 2010'da İstanbul'a yerleşti.
Ülkesine gitmiyor: Rusya'ya 5,5 yıldır gitmeyen ve 10 yıldır sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Rus ve Rusça konuşan Orta Asya ülkelerinden gelen turistler için mekan ve şehir tanıtımı yapan Shcherbakova, Türkiye'deki birçok turizm firmasına da destek sunuyor.