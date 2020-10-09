Kartpostalla hayatı değişti! Ülkesi Rusya'ya gitmiyor 10 yıldır Türkiye'yi geziyor

Ülkesine gitmiyor: Rusya'ya 5,5 yıldır gitmeyen ve 10 yıldır sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Rus ve Rusça konuşan Orta Asya ülkelerinden gelen turistler için mekan ve şehir tanıtımı yapan Shcherbakova, Türkiye'deki birçok turizm firmasına da destek sunuyor.