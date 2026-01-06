Kartepe Kayak Merkezi’ndeki otelin ruhsatı iptal edildi

Kartepe Kayak Merkezi’nde faaliyet gösteren bir otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği bildirildi. Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamada, denetimlerde tespit edilen eksikliklerin işletmeye yazılı olarak tebliğ edildiği ve süre tanınmasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi üzerine Kartepe Turizm AŞ’ye ait The Green Park Kartepe Resort Otel’in ruhsatının iptal edildiği belirtildi.

Abone ol

Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği bildirildi.

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu eksikliklerin yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilerek mevzuat çerçevesinde süre verildiği kaydedilen açıklamada, "Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kartepe Turizm AŞ'nin (The Green Park Kartepe Resort Otel) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.