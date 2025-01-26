Kartalkaya'daki facianın yankıları sürüyor! 2 isme tutuklama talebi...

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin soruşturmasını genişletirken, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun hakkında tutuklama talebiyle sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce Grand Kartal Otel'in sahibi ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma genişleyerek sürüyor. Tutuklananların sayısı 15'e çıktı.

Aynı ihmallerin Bolu'nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort ve Spa Otel'de de bulunduğunun belirlenmesi üzerine, Halit Ergül'ün sahibi olduğu oteldeki 11 kişi gözaltına alındı.

Aralarında o otelin genel müdürünün de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’ı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdür vekiline tutuklama talebi

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve emekli mimar Ali B.'nin (72) de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İşlemleri tamamlanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Otelin mimarı Ali B., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Tutuklananların sayısı 15'e yükseldi

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 15'e yükseldi. Daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.