Kartal'da otomobil kamyona çarpıp durağa girdi!

Anadolu Ajansı
Kartal'da, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil kavşaktan dönen kamyona çarpıp, otobüs durağına girdi. Feci kazada sürücü ile yanında bulunan kişi yaralandı.

İlçedeki sahil yolunda seyreden 34 Z 9018 plakalı otomobilin sürücüsü kırmızı ışıkta durmayarak geçmeye çalıştı.

Otomobil, bu sırada aynı kavşaktan dönen 24 ABH 050 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki otobüs durağına girdi.

Otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

