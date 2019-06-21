 Kartal’da iğrenç taciz olayı! Pantolonunu çıkarıp...

Tacize tanık olan mahallelilerin bağırmasıyla tacizci olay yerinden kaçtı. Tacizci şahıs daha sonra gözaltına alınırken, şahsın mahalledeki bir markette bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İğrenç olay Kartal Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, mahalleden bulunan bir markette bir süre vakit geçirdi.