BIST 1.377
DOLAR 8,68
EURO 10,30
ALTIN 498,80

Kartal Tibet'in cenazesinde gözyaşları sel oldu! Ünlüler törene akın etti

Kartal Tibet'in cenazesinde gözyaşları sel oldu! Ünlüler törene akın etti

Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Kartal Tibet, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kartal Tibet'in cenazesinde gözyaşları sel oldu! Ünlüler törene akın etti

Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, perşembe akşamı 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla Tibet'in vefatını duyurdu.

121
Kartal Tibet'in cenazesinde gözyaşları sel oldu! Ünlüler törene akın etti

Ünlü oyuncu için Zincirlikuyu Camii’nde tören düzenleniyor. 

221
Kartal Tibet'in cenazesinde gözyaşları sel oldu! Ünlüler törene akın etti

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alçok, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı. 

321
Kartal Tibet'in cenazesinde gözyaşları sel oldu! Ünlüler törene akın etti

Ünlü oyuncu öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

421