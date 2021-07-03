Kartal Tibet'in cenazesinde gözyaşları sel oldu! Ünlüler törene akın etti
Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Kartal Tibet, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, perşembe akşamı 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla Tibet'in vefatını duyurdu.
Ünlü oyuncu için Zincirlikuyu Camii’nde tören düzenleniyor.
Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alçok, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı.
Ünlü oyuncu öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.