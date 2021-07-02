Kartal Tibet hayatını kaybetti İşte hayatı, Gündüz Tibet ve çocukları kimdir?
Kartal Tibet vefat etti haberleri sevenlerini yasa boğdu. Oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” notuyla 83 yaşındaki oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Usta oyuncunun vefat haberini oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” duyurdu. Kartal Tibet'in bir fotoğrafını paylaşan Canova, “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.
Hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından meslektaşları ve sevenleri birçok mesaj yayınlarken usta oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.
Kartal Tibet ve Gündüz Tibet 1963’te nikah masasına oturdu. Bir röportajında "1963'te eşim Gündüz ile evlendim, 1965’te sinema oyunculuğuna başladım." diyen Kartal Tibet, çapkın mısınız sorusuna da "Filmlerde görülen jönlük, benim işimdi. Gerçek ben değildi. Ben hala eşimle aynı yastığa baş koyuyorum" diyerek eşine verdiği önemden bahsetmişti.
Gündüz Tibet'in Mahir Canova'dan olma ünlü oyuncu Civan Canavo adlı oğlu var. Türk Yeşilçam Sineması'nın önemli aktörlerinden ve yönetmenlerinden Kartal Tibet ile evli olan Gündüz Tibet'in bu evliliğinden ise Kanat Tibet ve Kumru Tibet adında 2 çocuğu var.