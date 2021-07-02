Kartal Tibet filmleri 'Altar'ın oğlu Tarkan' ile andılar... Büyük ustaya veda mesajları...
Kartal Tibet vefat etti haberleri sevenlerini yasa boğdu. Oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” notuyla 83 yaşındaki oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ünlüler Kartal Tibet'i filmleri ve Yeşilçam sinemasına katkılarıyla andılar.
Usta oyuncunun vefat haberini oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” duyurdu. Kartal Tibet'in bir fotoğrafını paylaşan Canova, “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.
Kartal Tibet'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler ardı ardına baş sağlığı mesajı yayınladılar...
Mehmet Ali Erbil: Canım abim, biricik yönetmenim mekanın cennet olsun
Gülşen Bubikoğlu: Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından , aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen KARTAL TİBET i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden GIRGIRİYE de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.