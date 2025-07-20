Kart kullananlar dikkat! ATM'de kurallar değişti
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Kart kullanan kişiler için mobil bankacılık üzerinden belirli periyotlarda şifre değiştirme zorunluluğu vardı. Artık bu kural ATM birimleri için de geçerli olacak. İşte detaylar...
Mobil şubelerde zorunlu tutlan “6 ayda bir şifre yenileme” uygulaması, artık fiziksel ATM’lerde de aktif hâle geliyor.
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Bankalar, dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor.
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Şifresini 6 aydır değiştirmeyen kullanıcılar, ATM’ye kartlarını taktıklarında işlem öncesinde yeni şifre belirlemeye zorlanacak.
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Güvenliği artırma amacıyla, kullanıcıların son üç şifresinden herhangi birini tekrar kullanmalarına izin verilmeyecek.
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