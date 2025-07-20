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Kart kullananlar dikkat! ATM'de kurallar değişti

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Kart kullananlar dikkat! ATM'de kurallar değişti

Kart kullanan kişiler için mobil bankacılık üzerinden belirli periyotlarda şifre değiştirme zorunluluğu vardı. Artık bu kural ATM birimleri için de geçerli olacak. İşte detaylar...

Kart kullananlar dikkat! ATM'de kurallar değişti - Resim: 1

Mobil şubelerde zorunlu tutlan “6 ayda bir şifre yenileme” uygulaması, artık fiziksel ATM’lerde de aktif hâle geliyor. 

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Kart kullananlar dikkat! ATM'de kurallar değişti - Resim: 2

Bankalar, dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor. 

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Kart kullananlar dikkat! ATM'de kurallar değişti - Resim: 3

Şifresini 6 aydır değiştirmeyen kullanıcılar, ATM’ye kartlarını taktıklarında işlem öncesinde yeni şifre belirlemeye zorlanacak.

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Kart kullananlar dikkat! ATM'de kurallar değişti - Resim: 4

Güvenliği artırma amacıyla, kullanıcıların son üç şifresinden herhangi birini tekrar kullanmalarına izin verilmeyecek. 

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