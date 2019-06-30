Kars'tan kartpostallık görüntüler, rengarenk çiçekler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kars'tan kartpostallık görüntüler, rengarenk çiçekler

Kars’ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'tan kartpostallık görüntüler, rengarenk çiçekler - Sayfa 1

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. 

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Kars'tan kartpostallık görüntüler, rengarenk çiçekler - Sayfa 2

Kars Çayı’nın akışıyla bütünleşen çiçekler, görenleri adeta büyüledi. 

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Kars'tan kartpostallık görüntüler, rengarenk çiçekler - Sayfa 3

Mezra Köyü altında geçen Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor. 

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Kars'tan kartpostallık görüntüler, rengarenk çiçekler - Sayfa 4

Türkiye’nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, hem Kars’ı doya doya geziyor.

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