Kars'tan kartpostallık görüntüler, rengarenk çiçekler
İhlas Haber Ajansı
Kars’ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı.
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Kars Çayı’nın akışıyla bütünleşen çiçekler, görenleri adeta büyüledi.
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Mezra Köyü altında geçen Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor.
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Türkiye’nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, hem Kars’ı doya doya geziyor.
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