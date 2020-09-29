Kars'ta sular çekilince ortaya çıktı köylüler görünce şaşkına döndü

Baraj kapaklının açılmasıyla birlikte su seviyesinin 30 metreye kadar düştüğünü ifade eden vatandaşlar, “Kars Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla beraber su seviyesi de 30 metreye kadar düştü. Eski yerleşim olan Boğazköy şuanda tamamen açığa çıkmış durumda ve geriye kalan kesilmiş ağaçlar, evlerin duvarları, taşları tamamen ortada, köyün camisiyle birlikte birkaç tane kalan ev de ortaya çıktı” dedi.