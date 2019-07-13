Kars'ta kayısı ile beslenen sincapların sevimliliği görülmeye değer

İlçenin ormanlık alana yakın olduğu için sık sık yaban hayvanlarla karşılaşıldığını belirten İstik, "Arkadaşlarla bu bahçeye gezmeye geliyoruz. Burada karpuz, kayısı, kiraz falan yiyoruz. Bir baktık yanımıza sincaplar gelmeye başladı. Kayısı verdik yedikten sonra alışmaya başladılar. Ondan sonra iki üç günde bir kaysı getiriyoruz. Artık bizden çekinmiyorlar yanımıza kadar gelip kayısıyı aldıktan sonra ağaçların üzerine, kovuklara çıkıp yemeye başladılar." ifadelerini kullandı.