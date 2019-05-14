Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'dan kötü haber Dere kenarında eteği bulundu

Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli katılıyor.