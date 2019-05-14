Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'dan kötü haber Dere kenarında eteği bulundu

Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'dan kötü haber Dere kenarında eteği bulundu

Sarıkamış ilçesinde önceki gün evinin yakınında oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için ekiplerce yeniden arama çalışması başlatıldı.

Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'dan kötü haber Dere kenarında eteği bulundu - Sayfa 1

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yeniden başlatılan arama çalışmalarında küçük kızın dere kıyısında eteği bulundu.

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Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'dan kötü haber Dere kenarında eteği bulundu - Sayfa 2

İlçeye bağlı Ortakale köyünde önceki gün evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade için başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararması sebebiyle ara verildi.

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Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'dan kötü haber Dere kenarında eteği bulundu - Sayfa 3

Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli katılıyor.

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Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'dan kötü haber Dere kenarında eteği bulundu - Sayfa 4

Köylüler, köy korucuları ve İl Jandarma Komutanlığı hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin de destek verdiği çalışmalar küçük Sade'nin düşmüş olabileceği tahmin edilen köy merkezi yakınındaki bir derede yoğunlaştırıldı.

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