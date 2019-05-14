Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'dan kötü haber Dere kenarında eteği bulundu
Sarıkamış ilçesinde önceki gün evinin yakınında oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için ekiplerce yeniden arama çalışması başlatıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yeniden başlatılan arama çalışmalarında küçük kızın dere kıyısında eteği bulundu.
İlçeye bağlı Ortakale köyünde önceki gün evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade için başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararması sebebiyle ara verildi.
Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli katılıyor.
Köylüler, köy korucuları ve İl Jandarma Komutanlığı hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin de destek verdiği çalışmalar küçük Sade'nin düşmüş olabileceği tahmin edilen köy merkezi yakınındaki bir derede yoğunlaştırıldı.