Kars'ta karlar eridi 2 bin 400 rakımlı yaylalarda eşsiz manzaralar ortaya çıktı

Köylüler ise, Kars'ın zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu belirtti. Bu bitki örtüsünün çeşitli canlılara ev sahipliği yaptığını ifade eden bir vatandaş, "Kars, Türkiye'nin en zengin bitki örtüsüne sahip illerinden biri diyebiliriz. Böyle olunca da birçok canlının ilgisini çekiyor." dedi.