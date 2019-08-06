Kars'ta karlar eridi 2 bin 400 rakımlı yaylalarda eşsiz manzaralar ortaya çıktı
KARS'ın Arpaçay ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda sıcaklığın kendini iyice hissettirmesi karları eritti. Çiçeklerin açmasıyla birlikte ise ortaya çıkan canlılar, renkli görüntüler oluşturdu.
Bu yıl kış mevsiminin öncekilerden uzun sürmesi, çeşitli canlıların geç de olsa doğayla bütünleşmesini engelleyemedi. Sıcakların ardınan kelebekler ve arıların canlanan doğayla bütünleşmesi, Kars'ra renkli görüntüler oluşturdu.
Köylüler ise, Kars'ın zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu belirtti. Bu bitki örtüsünün çeşitli canlılara ev sahipliği yaptığını ifade eden bir vatandaş, "Kars, Türkiye'nin en zengin bitki örtüsüne sahip illerinden biri diyebiliriz. Böyle olunca da birçok canlının ilgisini çekiyor." dedi.
Bitkileri besin ve yuva olarak kullanıyorlar: Böceklerin, bitkileri besin ve yuva olarak kullandıklarını belirten vatandaş, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:
"Bazen bizim de gözümüze çarpıyor. Arılar, böcekler, rengarenk kelebekler, çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Çiçekler çok güzel, ondan beslenen hayvanlar da ayrı güzel."