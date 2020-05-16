Kars'ta iyileşen koronavirüs hastasının yemek daveti kentte vaka sayısını fırlattı
Yeni tip koronavirüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alan Kars'ta vaka sayısı son sayımda adeta hortladı. Vaka sayısındaki ani artışın nedeni ise şok etti.
Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alan Kars'ta 30 olan vaka sayısı, tedbirlere uyulmayınca iki hafta içinde 146 artarak 176'ya yükseldi. Vaka sayısındaki ani artışın nedeni koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen bir kişinin boğa keserek yakınlarına yemek daveti vermesinin olduğu öğrenildi.
Kars'ın virüs vakalarında en çok artış gösteren 9 il arasına girmesini yorumlayan vatandaşlar, herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarında riayet edilmesini istedi.
Denetimler sıkılaştırıldı
Vaka sayısının arttığı kentte tedbirler de sıklaştırıldı. Polis ekipleri gün boyu kentin dört bir yanında devriye atarak anonslarla konunun ciddiyetinin anlaşılması yönünde çalışma yapıyor.
Belediyenin hoparlörlerinden de sıkça anonslar yapılarak tüm vatandaşlar duyarlılığa davet ediliyor. Polis ekipleri, ayrıca vatandaşları maskeleri yerlere atmamaları konusunda da uyarıyor.