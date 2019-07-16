Kars'ta intihar etmek isteyen kız çocuğu itfaiye eri tarafından böyle kurtarıldı

Daha sonra arkadaşları yardımıyla kız çocuğunu çatıdan indiren Bendeş, Ç.B.’yi olay yerinde bulunan ambulansa götürdü. Ambulans ile Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ç.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.