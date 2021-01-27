Kars'ta feci olay sonrası mumyaya döndü! Konuşamıyor sadece ağlıyor

Baştan aşağı yanan oğlunun konuşamadığını, belirten baba Yusuf Akçilad, "Eşim ocağın üzerine çayı bıraktı. Çok yaramaz olan Hamit de arkasından elini atıp çaydanlığı üzerine çekiyor. Yüzünden göbek deliğine kadar ve sağ kolunda yanık var. " dedi.