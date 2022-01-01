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Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

KARS'tan kaza haberi geldi. Bir otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı. Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Ali Gaffar Okkan Bulvarında seyreden Alperen Demiral yönetimindeki 36 SE 555 plakalı otomobil, Mihralibey Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

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Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde, sürücüyle otomobilde bulunan Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki B.A. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kars'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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