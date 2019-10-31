Kars'ın Kağızman ilçesinde ay-yıldızlı elma yetiştiriyor! İşin sırrını böyle anlatıyor

Ebubekir Arat Kars'ın Kağızman ilçesi Zuvar Mahallesi’nde ay yıldızlı elma üretimini yapıyor. Tadı ve aromasıyla tescillenen yöreye ait uzun elmayla ilgili farklı bir projeye imza atan Arat, ülke genelinde düzenlenen fuarlara ürettiği uzun elmalarla katılıyor. Fuarlarda ise yoğun ilgi görüyor. Peki Arat elmalara ay-yıldız figürünü nasıl işliyor?