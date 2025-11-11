Karşılıklı boşanmayı talep etmişlerdi! Zeynep ve Jess Molho'nun davasında sürpriz tanıklar
Oyuncu ve sunucu Jess Molho ile 24 yıllık eşi yönetmen Zeynep Molho'nun karşılıklı boşanma davasında dikkat çeken gelişme yaşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde süren duruşmada Melek Baykal ve Deniz Akkaya, Jess Molho'ya tanıklık yaptı.
Ünlü çift Zeynep ve Jess Molho'nun boşanma sebepleri merak konusu oldu. Boşanma davasında Melek Baykal ve Deniz Akkaya'nın neden ifade verdiği ise ayrı bir gündem oluşturdu.
Peki, Zeynep Molho ve Jess Molho neden boşanıyor? Zeynep Molho ve Jess Molho davasında Melek Baykal, Deniz Akkaya neden ifade verdi? İşte detaylar...
Duruşmada dikkat çeken gelişmelerden biri, ünlü oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya'nın Jess Molho'nun tanığı olarak mahkemede ifade vermesi oldu. Yaklaşık iki buçuk saat süren duruşmada, her iki isim de Jess Molho ile ilgili tanıklık yaptı.
Tanık ifadeleri, boşanma davalarında tarafların sosyal çevresi, yaşam tarzı ve ilişkiler hakkında mahkemeye bilgi sunmak amacıyla oldukça önemli.