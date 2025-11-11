BIST 10.802
DOLAR 42,23
EURO 48,90
ALTIN 5.619,71

Karşılıklı boşanmayı talep etmişlerdi! Zeynep ve Jess Molho'nun davasında sürpriz tanıklar

|
Karşılıklı boşanmayı talep etmişlerdi! Zeynep ve Jess Molho'nun davasında sürpriz tanıklar

Oyuncu ve sunucu Jess Molho ile 24 yıllık eşi yönetmen Zeynep Molho'nun karşılıklı boşanma davasında dikkat çeken gelişme yaşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde süren duruşmada Melek Baykal ve Deniz Akkaya, Jess Molho'ya tanıklık yaptı.

Karşılıklı boşanmayı talep etmişlerdi! Zeynep ve Jess Molho'nun davasında sürpriz tanıklar - Resim: 1

Ünlü çift Zeynep ve Jess Molho'nun boşanma sebepleri merak konusu oldu. Boşanma davasında Melek Baykal ve Deniz Akkaya'nın neden ifade verdiği ise ayrı bir gündem oluşturdu. 

18
Karşılıklı boşanmayı talep etmişlerdi! Zeynep ve Jess Molho'nun davasında sürpriz tanıklar - Resim: 2

Peki, Zeynep Molho ve Jess Molho neden boşanıyor? Zeynep Molho ve Jess Molho davasında Melek Baykal, Deniz Akkaya neden ifade verdi? İşte detaylar...

28
Karşılıklı boşanmayı talep etmişlerdi! Zeynep ve Jess Molho'nun davasında sürpriz tanıklar - Resim: 3

Duruşmada dikkat çeken gelişmelerden biri, ünlü oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya'nın Jess Molho'nun tanığı olarak mahkemede ifade vermesi oldu. Yaklaşık iki buçuk saat süren duruşmada, her iki isim de Jess Molho ile ilgili tanıklık yaptı.

38
Karşılıklı boşanmayı talep etmişlerdi! Zeynep ve Jess Molho'nun davasında sürpriz tanıklar - Resim: 4

Tanık ifadeleri, boşanma davalarında tarafların sosyal çevresi, yaşam tarzı ve ilişkiler hakkında mahkemeye bilgi sunmak amacıyla oldukça önemli. 

48