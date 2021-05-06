Karpuz diyeti listesi 1 haftada 5 kilo vermek mümkün!
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun zayıflamak isteyenler için de ideal bir meyve. İşte bir haftada 5 kilo verdiren karpuz diyeti...
Yaz aylarının yaklaşmasıyla soğuk havalarda alınan kiloların derdine düşüyoruz. Özellikle kadınlar, formlarını kaybetmemek için yaza aylar öncesinden hazırlanır. Peki kış aylarında alınan kilolar yaz aylarında nasıl verilir?
İçerisinde bol miktarda su bulunduran karpuz özellikle de düzenli egzersiz yapan kimselerin ihtiyaç duyduğu su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. 150 gram karpuzda ortalama 45 kalori olduğu düşünüldüğünde yaz için en ideal meyvelerden biridir. Ancak şeker hastaları karpuz miktarını çok dikkatli ve iyi ayarlamalıdır. İşte bir haftada beş kilo verdiren karpuz diyeti...
1. gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 dilim kepekli ekmek
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Öğlen: Bir dilim karpuz
Akşam: Bir porsiyon tavuk göğsü, yeşil salata, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 1 dilim karpuz
2. gün:
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 bardak çay, 1 adet yumurta, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 5 adet ceviz veya fındık
Öğlen: Bir dilim karpuz, 1 porsiyon patlıcan salatası, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir kase yağsız yoğurt
Akşam: Bir porsiyon ızgara biftek veya yağsız tavuk, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir