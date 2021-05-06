Karpuz diyeti listesi 1 haftada 5 kilo vermek mümkün!

İçerisinde bol miktarda su bulunduran karpuz özellikle de düzenli egzersiz yapan kimselerin ihtiyaç duyduğu su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. 150 gram karpuzda ortalama 45 kalori olduğu düşünüldüğünde yaz için en ideal meyvelerden biridir. Ancak şeker hastaları karpuz miktarını çok dikkatli ve iyi ayarlamalıdır. İşte bir haftada beş kilo verdiren karpuz diyeti...