Karpuz deyip geçmeyin Vücutta iltihap bırakmıyor
Yaz mevsiminin gelmesiyle tezgahlarda yerini alan karpuz çoğu kişi tarafından sevilen bir meyve. Sağlığa birçok faydası olan karpuzun vücuda zarar vermemesi için ise nasıl tüketildiği ve porsiyon kontrolü de oldukça önemli.
Diyetisyen Deniz Zünbülcan, karpuz peynir ikilisinin çok fazla yenmemesi gerektiğine dikkat çekti, porsiyon miktarı konusunda uyarıda bulundu.
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"100 gram karpuz 30 kaloridir. Kontrollü tüketilirse diyet yapanlar için iyi bir alternatiftir. İçeriğinde kalsiyum, potasyum, A vitamini, C vitamini gibi birçok vitamin ve mineral bulundurur.
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Karpuzun %90’ı sudan oluşur. Vücuttan toksik maddelerin atılımını kolaylaştıran detoks etkisi olan bir meyvedir. İçeriğinin büyük bir kısmının su olması nedeni ile yaz sıcaklarında serinletici bir meyvedir.
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Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirirken A vitamini içeriği ile göz sağlığı için faydalıdır.
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