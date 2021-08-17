Karot laboratuvarında ürküten sonuç! 2000 öncesi yapılarda tahta ve deniz kabuğu çıktı

Çok sayıda can kaybının yaşandığı yüzlerce binanın yerle bir olduğu ve ağır hasar gördüğü 17 Ağustos Marmara Depreminin üzerinden 22 yıl geçti. O günden bugüne uzmanların ise sadece deprem haftasında ya da büyük Marmara Depreminin yıldönümünde değil, her fırsatta dikkat çektiği bir konu, "İstanbul'un yapı stoku".