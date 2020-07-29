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Karonavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Kurban Bayramı'nda yeni yasaklar var mı?

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Kurban Bayramı öncesi toplanıyor. Kurban Bayramı öncesinde yeni yasakların gelip gelmeyeceği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrası yapacağı açıklama ile netleşecek.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Kurban Bayramı öncesi toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu, koronavirüsü ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek.

Toplantının ardından saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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