Karnınız şişiyorsa dikkat hastaneye gidince şoke oldu! 7.5 kilo kitle ağızları açık bıraktırdı
AMASYA'da bir kadın, 6 yıl önce haberdar olduğu karnındaki kitleyi umursamadı. Zamanla karnı hiç durmadan büyüyen kadın yıllar sonra hastaneye gittiğinde şoku yaşadı. Kadının karnında başta 9 santim olan kitle 7.5 kilograma ulaşmıştı.
Evli ve 2 çocuk annesi kadın 6 yıl önce karnında tespit edilen 9 santim büyüklüğündeki kisti önce ameliyatına engel olan tansiyonu, sonrasında geçirdiği kalp krizi ve korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihmal etti.
54 yaşındaki Münevver Hilal Yiğit, büyüyen karnının artık dayanılamaz hale gelmesi üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarılı ameliyatlar yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara’ya başvurdu.
Tetkik ve tahlillerinde kadının karnını saran kitle belirlendi. Prof. Dr. Kara ve ekibinin gerçekleştirdi 2 saat süren ameliyatla kitle alındı. Tartıldığında 7,5 kilo ağırlığında olduğu görülen kitle herkesi şaşkına çevirdi.
"Karnım kocaman olmuştu"
İçinden çıkan kitlenin bu kadar büyüklükte olduğunu tahmin etmediğini anlatan Yiğit, “Karnım kocaman olmuştu. Çok büyüktü. İkizlere hamile gibiydim. Son dönemde hareketlerimi kısıtlamıştı. Oturmamda, kalkmamda güçlük çekiyordum. Sonrasında ameliyatla sağlıma kavuştum” dedi.