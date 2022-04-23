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Karnını kamufle etti aşkı fena sinirlendi! 'Herkes cesur olmalı' diyen Hadise'den Aleyna Tilki açıklaması

Karnını kamufle etti aşkı fena sinirlendi! 'Herkes cesur olmalı' diyen Hadise'den Aleyna Tilki açıklaması

Evlilik hazırlığında olan ve imam nikahı kıydığı ileri sürülen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden bomba açıklamalar geldi.

Karnını kamufle etti aşkı fena sinirlendi! 'Herkes cesur olmalı' diyen Hadise'den Aleyna Tilki açıklaması

Hadise, önceki gün nişanlısı Mehmet Dinçerler ile birlikte Karaköy’de görüntülendi. 

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Karnını kamufle etti aşkı fena sinirlendi! 'Herkes cesur olmalı' diyen Hadise'den Aleyna Tilki açıklaması

Ünlü çift mekandan çıkış yaparken koruma gerginliği yaşandı. 

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Karnını kamufle etti aşkı fena sinirlendi! 'Herkes cesur olmalı' diyen Hadise'den Aleyna Tilki açıklaması

Dinçerler’in koruması gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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Karnını kamufle etti aşkı fena sinirlendi! 'Herkes cesur olmalı' diyen Hadise'den Aleyna Tilki açıklaması

Çiftin ortasına geçen ve hemen önlerinde yürümeye başlayan güvenlik, Mehmet Dinçerler'i sinirlendirdi. 

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