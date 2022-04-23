Karnını kamufle etti aşkı fena sinirlendi! 'Herkes cesur olmalı' diyen Hadise'den Aleyna Tilki açıklaması
Evlilik hazırlığında olan ve imam nikahı kıydığı ileri sürülen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinden bomba açıklamalar geldi.
Hadise, önceki gün nişanlısı Mehmet Dinçerler ile birlikte Karaköy’de görüntülendi.
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Ünlü çift mekandan çıkış yaparken koruma gerginliği yaşandı.
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Dinçerler’in koruması gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.
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Çiftin ortasına geçen ve hemen önlerinde yürümeye başlayan güvenlik, Mehmet Dinçerler'i sinirlendirdi.
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