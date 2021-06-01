'Karnım kaya gibi oluyordu' Eskişehir'de ağrıyla gitti karnından 6 kiloluk tümör çıktı
ESKİŞEHİR'de, karın ağrısı ve gaz şikayetleri olan 3 çocuk babası Cemil Ünder hastanede gerçeği öğrenince şok oldu. Ünder'in karnından 6 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.
Kentte yaşayan emekli Cemil Ünder, karın ağrısı ve gaz şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Ünder'in yapılan tetkikler sonucu karnında büyük kitle olduğu tespit edildi.
Ameliyat 3.5 saat sürdü: Ünder, genel cerrahi uzmanları Orhan Kalaycı ve Uğur Durukan tarafından ameliyata alındı. Ünder'in karnından 3,5 saat süren operasyon sonunda 30 santimetre büyüklüğünde ve 6 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.
Genel cerrahi uzmanı Orhan Kalaycı, bu tip tümörlerin sıklıkla görüldüğünü ancak bu boyutla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.
5 aydan daha fazla sürede bu büyüklüğe ulaştı
Tümörün bu boyuta 5 aydan daha fazla sürede gelebildiğini anlatan Dr. Kalaycı, "Hastamızda 15 santimetre karın duvarı dışına çıkmış ciddi kitle mevcuttu. 30 santim çapında bir kitle ile karşılaştık. Kitlenin çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda radyolojik incelemelerde bulunduk ve kitlenin yerinden çıkarılabileceği konusunda fikir sahibi olduk." dedi.