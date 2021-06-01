'Karnım kaya gibi oluyordu' Eskişehir'de ağrıyla gitti karnından 6 kiloluk tümör çıktı

5 aydan daha fazla sürede bu büyüklüğe ulaştı

Tümörün bu boyuta 5 aydan daha fazla sürede gelebildiğini anlatan Dr. Kalaycı, "Hastamızda 15 santimetre karın duvarı dışına çıkmış ciddi kitle mevcuttu. 30 santim çapında bir kitle ile karşılaştık. Kitlenin çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunda radyolojik incelemelerde bulunduk ve kitlenin yerinden çıkarılabileceği konusunda fikir sahibi olduk." dedi.